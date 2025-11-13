Пытанні развіцця атамнай энергетыкі 14 лістапада абмяркоўвалі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы. Увядзенне ў строй першай Беларускай АЭС стала зарукай энергабяспекі і развіцця высокатэхналагічнай галіны. Атамная станцыя - сапраўдны драйвер для рэгіёна і вялікай эканомікі. Мірны атам змяніў энергетычную карціну ў краіне. 14 лістапада на парадку дня было пытанне аб будаўніцтве другой станцыі або трэцяга энергаблока на наяўнай пляцоўцы ў Астраўцы. У цэнтры ўвагі і павелічэнне электраспажывання. Многія новыя кірункі (ад электратранспарту да майнінгу) патрабуюць менавіта такой энергіі. У свеце ідзе сапраўдны рэнесанс атамнай індустрыі. Тыя, хто яшчэ ўчора спадзяваўся на аднаўляльную энергетыку, сёння глядзяць у бок атамнай (падрабязнасці ў відэа) .