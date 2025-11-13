Марафон віншаванняў, цікавых сустрэч і сюрпрызаў: Беларускае радыё адзначае 100 гадоў

Адлік нацыянальнаму радыёвяшчанню быў дадзены 15 лістапада 1925 года. Сёння пад крылом галоўнага медыяхолдынга краіны знаходзіцца 12 радыёстанцый. У тым ліку лідары ў рэйтынгу інфармацыйнага даверу - Першы нацыянальны канал Беларускага радыё. У топе трымаецца самая хітовая радыёстанцыя Радыус FM. Менавіта яны сёння на варце інфармацыйнага, забаўнага і адукацыйнага кантэнту. У дзень нараджэння айчыннага эфіру праходзіць рэспубліканскі тэлерадыёмарафон. Злавіць святочны сігнал можна ў прамым эфіры Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё і тэлеканала "Беларусь 3". Сёння сетка вяшчання напоўнена цёплымі сустрэчамі і шчырымі віншаваннямі. У эфірнай праграме: "Будзем разам шоу!", "Партрэты Дома радыё", "Наш хіт-парад", "Вітаем, віншуем, жадаем!" і іншае.

Антон Васюкевіч, генеральны прадзюсар генеральнага прадзюсарскага цэнтра Беларускага радыё: "У нас адбудзецца найбуйнейшы рэспубліканскі тэлерадыёмарафон у эфіры Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё і тэлеканала "Беларусь 3" на працягу ўсяго дня. Гэта будзе марафон віншаванняў, гасцей, цікавых сустрэч і сюрпрызаў. Наш юбілей ацэньваем і як рубеж своеасаблівы. Гэта этап у нашым развіцці. Мы падвозім вынікі таго, што адбылося ў радыёвяшчанні за апошнія 100 гадоў. Нам ёсць чым ганарыцца. Мы сфарміравалі цэлую школу радыёжурналістыкі ў Беларусі. Гэта школа таксама развіваецца. І больш за тое, гэта для нас добрая магчымасць крыху зазірнуць у будучыню для таго, каб вызначыць, якія ж нас чакаюць перспектывы".