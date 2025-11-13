3.68 BYN
Усе літоўскія фуры размешчаны на спецыяльных пляцоўках
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па стане на вечар 13 лістапада ўсе пакінутыя на абочынах пад'язных дарог да пунктаў пропуску "Каменны Лог" і "Беняконі" літоўскія фуры былі размешчаны на спецыяльна абсталяваных пляцоўках. Аб гэтым паведамляюць органы мытнай службы Беларусі.
На прадугледжаных стаянках, якія ахоўваюцца мытнымі органамі, размешчаны 1243 літоўскія грузавікі. Вадзіцелі ў транспартных сродках могуць не знаходзіцца. Пры гэтым усе адпаведныя бытавыя ўмовы на месцах стаянак створаны.
Як паведамлялася раней, перамяшчэнне літоўскіх транспартных сродкаў магчыма будзе толькі пасля аднаўлення ўладамі Літвы нармальнага руху праз пункты пропуску "Мядзінінкай" і "Шальчынінкай".