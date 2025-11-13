3.68 BYN
Рутэнка: Увесь свет усё роўна бачыць і ведае нашых спартсменаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Залаты летапіс беларускага спорту! Не адзін дзясятак гадоў гучнымі перамогамі радуюць нашы атлеты. У перыяд палітычна матываванага адхілення, не маючы магчымасці выступаць пад сваім флагам і гімнам, яны з гонарам нясуць званне "беларускага спартсмена" і ўзнімаюцца на п'едэстал пашаны, нягледзячы ні на якія перашкоды.
Міністэрства спорту і турызму Беларусі ў гонар 30-гадовага юбілею ведамства і стагоддзя галіны ў сталічным Палацы спорту на святочным канцэрце яшчэ раз падкрэсліла асабліва значныя даты ў беларускім спорце за гэты немалы тэрмін. Шоу аб'яднала выступленні артыстаў з паказальнымі нумарамі атлетаў.
У рамках святкавання юбілею Міністэрства спорту і турызму ў Палацы спорту была прэзентавана кніга "Беларусь: эпоха спорту".