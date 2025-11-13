У МЗС Расіі пацвердзілі гатоўнасць да саміту з ЗША ў Будапешце

Масква гатова правесці другі саміт з амерыканскім бокам у Будапешце, калі будзе праведзена належная падрыхтоўка. Пра гэта паведаміла афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Марыя Захарава.

Яна таксама распавяла, што кантакты кіраўніка расійскага МЗС Сяргея Лаўрова і дзяржсакратара ЗША Рубіа будуць працягвацца пры ўзнікненні такой неабходнасці. Пры гэтым, паводле слоў Захаравай, дыялог з Вашынгтонам працягваецца, але не так хутка, як хацелася б.



Дыпламат адзначыла, што паміж краінамі яшчэ засталіся некаторыя раздражняльнікі, якія "дасталіся ў спадчыну ад папярэдняй адміністрацыі ЗША".