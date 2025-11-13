3.68 BYN
Мінск і Масква пашыраюць турыстычнае супрацоўніцтва
Беларуская сталіца - адзін з папулярных гарадоў у расійскіх турыстаў. Летась краіны сумесна паставілі абсалютны рэкорд - узаемны паток падарожнікаў перавысіў 6 млн чалавек.
Дзве сталіцы пашыраюць сферу супрацоўніцтва - 14-16 лістапада ў Мінску праходзіць бізнес-місія. У дзелавой праграме прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу, B2B-перамовы, абмеркаванне сумесных праектаў. Удзельнічаюць больш за сто кампаній з Маскоўскай і Уладзімірскай абласцей Расіі, а таксама прадстаўнікі беларускай сталіцы і абласных гарадоў.
Насычаная праграма разгарнулася 14 лістапада і ў Верхнім горадзе - праходзіла дэгустацыя фірменнай гарбаты і сушак, быў арганізаваны майстар-клас па роспісе навагодніх цацак. Дарэчы, дзве сталіцы звязваюць амаль 100 авіярэйсаў на тыдзень і хуткасныя цягнікі. А з 15 снежня запусцяць дадатковую "Ластаўку" паміж Мінскам і Масквой.