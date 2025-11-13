3.67 BYN
ФСБ прадухіліла забойства адной з вышэйшых службовых асоб Расіі
ФСБ Расіі прадухіліла спробу тэракту, які рыхтаваўся проста на тэрыторыі Траекураўскіх могілкаў у Маскве.
Паводле даных ведамства, змоўшчыкі выкарысталі незвычайны спосаб сочкі: мігрант вырабіў вазу з кветкамі, унутры якой была схавана камера, якая перадавала сігнал у Кіеў.
Аператыўнікі высветлілі, што замах на адну з вышэйшых службовых асоб Расіі павінен быў адбыцца падчас наведвання ахвярай магілы сваякоў. Для падрыхтоўкі забойства чыноўніка былі завербаваны нелегальны мігрант з Цэнтральнай Азіі, двое раней судзімых нарказалежных расіянаў і злачынец, які пражывае ў Кіеве, што адшукваецца праваахоўнымі органамі Расіі за ўчыненне забойства і незаконны абарот зброі. Трое - затрыманы.
У ФСБ Расіі таксама паведамілі, што ўкраінскі рэжым, які дзейнічае пад кіраўніцтвам заходніх спецслужб, рыхтуе аналагічныя злачынствы і ў іншых расійскіх рэгіёнах.
Фота РІА Навіны