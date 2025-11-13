Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка: Асаблівы каларыт гучання Беларускага радыё захоўвае ўнікальнасць і заваёўвае сэрцы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Беларускага радыё са 100-годдзем арганізацыі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы

Дарагія сябры!

Віншую вас са 100-годдзем Беларускага радыё.

На працягу стагоддзя вы з'яўляецеся пазнаваемым голасам нашай Радзімы, нязменным эталонам і прадаўжальнікам лепшых традыцый айчыннага радыёвяшчання, аб'ядноўваючы, натхняючы і выхоўваючы сваёй творчасцю.

Дзякуючы спалучэнню перадавых тэхналогій і журналісцкага майстэрства вы ствараеце сучасную культурную прастору краіны і ўмацоўваеце яе інфармацыйны суверэнітэт.

Любімыя песні і правераныя часам перадачы, новыя праграмы і асаблівы каларыт гучання дапамагаюць Беларускаму радыё захоўваць сваю ўнікальнасць і заваёўваць сэрцы слухачоў.

Перакананы, што прафесіяналізм, аб'ектыўнасць і адданасць справе дадуць магчымасць радыё і ў далейшым заставацца надзейнай крыніцай інфармацыі і верным спадарожнікам для мільёнаў беларусаў.

Жадаю ветэранам і работнікам Беларускага радыё здароўя, дабрабыту і прафесійнага даўгалецця, напоўненага яркімі ідэямі і паспяховымі праектамі.

Аляксандр Лукашэнка

