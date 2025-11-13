3.68 BYN
ЗША супраць антырасійскай папраўкі да рэзалюцыі ААН
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ўпершыню з 2022 года прагаласавалі супраць антырасійскай папраўкі да рэзалюцыі ААН аб барацьбе з гераізацыяй нацызму. Гэту рэзалюцыю традыцыйна прымаюць з 2005 года, аднак пасля пачатку СВА заходнія краіны ў процівагу ўносяць папраўку да дакумента, якая сцвярджае, што Масква выкарыстоўвае тэму неанацызму для апраўдання канфлікту ва Украіне. ЗША ўвесь гэты час падтрымлівалі папраўку. Аднак сёлета ўпершыню гэтага не зрабілі. У МЗС Расіі адзначылі змяненне пазіцыі Штатаў і назвалі гэта адным з пазітыўных вынікаў галасавання.