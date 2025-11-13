Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Сезон кірмашоў: гандлёвыя рады ў розных раёнах Мінска разгорнуцца у выхадныя

Шырокі асартымент садавіны і агародніны прапануюць мінчанам на сельгаскірмашах выхаднога дня. Гандлёвыя рады ў розных раёнах беларускай сталіцы разгорнуцца 15 і 16 лістапада. Самая вялікая пляцоўка традыцыйна будзе арганізавана ля "Чыжоўка-Арэны".

Найбольшым попытам у пакупнікоў карыстаецца бульба, капуста, морква, цыбуля і буракі, а таксама яблыкі і журавіны, мясныя і кандытарскія вырабы, мёд, жывая рыба. Сваю прадукцыю ў сталіцу прывозяць фермеры і сельгасвытворцы з розных рэгіёнаў краіны.

Сезонныя кірмашы будуць працаваць у Мінску да 7 снежня, калі гэтаму паспрыяе надвор'е.

Разделы:

ГрамадстваГандаль