У Беларусі адзначаюць Дзень каваля

14 лістапада сваё прафесійнае свята адзначаюць майстры агню і молата, спадчыннікі старажытнага рамяства - кавалі.

Поры змяніліся, але метады працы і попыт на прадукцыю засталіся амаль нязменныя. Патрэбнасць у такіх спецыялістах ёсць, асабліва на прамысловых прадпрыемствах.

Асвоіць гэтую рэдкую прафесію можна толькі ў сталічным каледжы рамесліцтва і дызайну імя Кедышкі. Тут ёсць свая кузня з неабходным абсталяваннем і матэрыяламі.

Тры гады назад у каледжы аднавілі падрыхтоўку кавалёў, і ўжо сёлета адбыўся першы выпуск такіх спецыялістаў. Сёння выпускнікі паспяхова праходзяць адпрацоўку на дзясятках прамысловых прадпрыемстваў, сярод якіх такія гіганты, як МТЗ і Мінскі завод шасцерняў.

