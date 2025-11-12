3.67 BYN
У Беларусі адзначаюць Дзень каваля
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 лістапада сваё прафесійнае свята адзначаюць майстры агню і молата, спадчыннікі старажытнага рамяства - кавалі.
Поры змяніліся, але метады працы і попыт на прадукцыю засталіся амаль нязменныя. Патрэбнасць у такіх спецыялістах ёсць, асабліва на прамысловых прадпрыемствах.
Асвоіць гэтую рэдкую прафесію можна толькі ў сталічным каледжы рамесліцтва і дызайну імя Кедышкі. Тут ёсць свая кузня з неабходным абсталяваннем і матэрыяламі.
Тры гады назад у каледжы аднавілі падрыхтоўку кавалёў, і ўжо сёлета адбыўся першы выпуск такіх спецыялістаў. Сёння выпускнікі паспяхова праходзяць адпрацоўку на дзясятках прамысловых прадпрыемстваў, сярод якіх такія гіганты, як МТЗ і Мінскі завод шасцерняў.