У Гродзенскай вобласці завершана рэканструкцыя моста цераз раку Дзятлаўка
Аўтар:Таццяна Грышук
Бяспека руху, камфорт і надзейнасць транспартнай сеткі. Менавіта па гэтых параметрах у Гродзенскай вобласці ідзе маштабная рэканструкцыя. У 2025 годзе на рамонт аўтадарог і мастоў выдзелена больш за 370 млн рублёў.
Адзін са значных аб'ектаў - новая пераправа цераз раку Дзятлаўка. А паралельна на трасе М11 Беняконі - Быцень завершаны работы па абнаўленні пакрыцця.
Рэканструкцыя мастоў і дарог - не проста абнаўленне асфальта і металаканструкцый, гэта інфраструктурны крок наперад. Так, адзін з найстарэйшых мастоў Гродзенскага рэгіёна - цераз раку Дзятлаўка - атрымаў другое жыццё (гл. відэа).