МНС ліквідуе наступствы снегападу: са снегу выцягнуты дзясяткі аўтамабіляў
У ліквідацыі наступстваў непагадзі аказваюць дапамогу ратавальнікі. Вечарам 8 студзеня ў Дрыбінскім, Кіраўскім, Глускім, Гарэцкім, Быхаўскім, Магілёўскім і Чавускім раёнах яны выцягнулі са снегу 8 легкавых аўтамабіляў.
У Салігорскім раёне аказвалі дапамогу ў буксіроўцы аўтамабіля, які з'ехаў у кювет. У Жыткавічах падраздзяленні МНС дапамаглі адбуксаваць аўтобус, пасажыраў усярэдзіне не было.
У Столінскім раёне таксама запатрабавалася дапамога: легкавы аўтамабіль захраснуў у снезе. Паводле аператыўнай інфармацыі, пацярпелых няма.
Падраздзяленні МНС аказваюць і дапамогу грамадзянам ва ўборцы дрэў, якія ўпалі на дарогі. У цэлым па краіне арганізаваны сістэмны кантроль за бяспечнай і надзейнай працай аб'ектаў жыццезабеспячэння насельніцтва, своечасовым прыняццем мер па ліквідацыі аварый. Узмоцнены дзяжурна-дыспетчарскія службы.
Прадугледжаны ўсе неабходныя мерапрыемствы, накіраваныя на аказанне дапамогі насельніцтву ў складаных умовах надвор'я: ад разгортвання пунктаў абагравання да дастаўкі гарачага харчавання.