Школьніцы ў Мінску аддалі махлярам 50 тыс. рублёў, каб "выратаваць бацькоў"
Пагражалі арыштам бацькоў і ў выніку "развялі" на 50 тыс. беларускіх рублёў: на вуду махляроў папаліся дзве школьніцы. Дзяўчынкі вырашылі сустрэцца са знаёмымі па перапісцы і даслалі геалакацыю месцы сустрэчы.
З імі тут жа звязаліся невядомыя і паведамілі, што даныя падлеткаў у руках ашуканцаў, а каб бацькоў не пасадзілі ў турму, трэба заплаціць.
Адна з пацярпелых сабрала ўсе бацькоўскія зберажэнні, забрала грошы ў другой дзяўчынкі, паклала каля 50 тыс. рублёў у рукзак і аддала незнаёмцу.
Андрэй Арлоўскі, намеснік начальніка УУР ГУУС г. Мінска:
"Аператыўнікі затрымалі кур'ера - 29-гадовага жыхара суседняй краіны. Ён прыехаў у Мінск і выконваў заданні куратара, якія паступалі ў месенджары. Наяўныя грошы ён перадаў пасрэдніку і накіраваўся на вакзал, дзе быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі. Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу за махлярства".
У МУС раяць бацькам цікавіцца, з кім маюць зносіны дзяці, у тым ліку ў інтэрнэце, і заклікаюць расказваць дзецям аб небяспецы, што можа чакаць іх.