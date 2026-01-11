Школьніцы ў Мінску аддалі махлярам 50 тыс. рублёў, каб "выратаваць бацькоў"

З імі тут жа звязаліся невядомыя і паведамілі, што даныя падлеткаў у руках ашуканцаў, а каб бацькоў не пасадзілі ў турму, трэба заплаціць.

Адна з пацярпелых сабрала ўсе бацькоўскія зберажэнні, забрала грошы ў другой дзяўчынкі, паклала каля 50 тыс. рублёў у рукзак і аддала незнаёмцу.

"Аператыўнікі затрымалі кур'ера - 29-гадовага жыхара суседняй краіны. Ён прыехаў у Мінск і выконваў заданні куратара, якія паступалі ў месенджары. Наяўныя грошы ён перадаў пасрэдніку і накіраваўся на вакзал, дзе быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі. Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу за махлярства".

У МУС раяць бацькам цікавіцца, з кім маюць зносіны дзяці, у тым ліку ў інтэрнэце, і заклікаюць расказваць дзецям аб небяспецы, што можа чакаць іх.