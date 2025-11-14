Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Смяротнае ДТЗ на Гомельшчыне: машыну разарвала на часткі, вадзіцель і пасажыр загінулі

Выява

У Веткаўскім раёне легкавушка ўрэзалася ў дрэва, вадзіцель і пасажыр загінулі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на МУС.

ДТЗ адбылося 16 лістапада каля 02:30 у аграгарадку Неглюбка.

Паводле папярэдняй інфармацыі, 18-гадовы бяспраўнік за рулём Opel не справіўся з кіраваннем, вылецеў на абочыну і ўрэзаўся ў дрэва. Ад удару аўтамабіль разарвала на часткі. Вадзіцель і яго 18-гадовы пасажыр загінулі. Абодва не былі прышпілены рамянямі бяспекі.

Вядома, што напярэдадні маладыя людзі ўжывалі алкаголь.

Разделы:

ЗдарэнніЗдарэнніРэгіёны