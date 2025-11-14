3.68 BYN
Смяротнае ДТЗ на Гомельшчыне: машыну разарвала на часткі, вадзіцель і пасажыр загінулі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Веткаўскім раёне легкавушка ўрэзалася ў дрэва, вадзіцель і пасажыр загінулі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на МУС.
ДТЗ адбылося 16 лістапада каля 02:30 у аграгарадку Неглюбка.
Паводле папярэдняй інфармацыі, 18-гадовы бяспраўнік за рулём Opel не справіўся з кіраваннем, вылецеў на абочыну і ўрэзаўся ў дрэва. Ад удару аўтамабіль разарвала на часткі. Вадзіцель і яго 18-гадовы пасажыр загінулі. Абодва не былі прышпілены рамянямі бяспекі.
Вядома, што напярэдадні маладыя людзі ўжывалі алкаголь.