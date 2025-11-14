Трамп заклікаў тэлеканал NBC звольніць аднаго з вядучых

Прэзідэнт ЗША заклікаў у сетцы Truth Social звольніць чарговага тэлевядучага, які выступіў з крытыкай яго палітыкі.

На гэты раз размова ідзе пра вядучага вячэрняга ток-шоу на тэлеканале NBC. Сет Маерс у ноч на 15 лістапада заявіў у эфіры, што Дональд Трамп нібы з'яўляецца самым непапулярным у гісторыі ЗША прэзідэнтам, які страчвае падтрымку нават сярод сваіх самых заўзятых прыхільнікаў.

Гаспадар Белага дома, у сваю чаргу, адзначыў, што Маерса "бачылі ў стане некантралюемай раз'юшанасці, верагодна, з-за таго, што яго "шоу церпіць правал у рэйтынгах". "Акрамя ўсяго іншага, ён зусім не мае таленту, і канал NBC павінен яго звольніць. Неадкладна!" - адзначыў Дональд Трамп.