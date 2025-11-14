Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Брытаніі тысячы замежных злачынцаў пазбеглі суда і пакарання - яны папрасілі прабачэння

Паводле звестак Daily Mail, тысячы замежных злачынцаў, у тым ліку гвалтаўнікі і наркагандляры, пазбеглі суда і пакарання. Прычына ў тым, што яны проста папрасілі прабачэння.

Так, за апошнія тры гады больш за 400 тыс. правапарушальнікаў пазбеглі пакарання ў Брытаніі, скарыстаўшыся "пастановай аб грамадскім урэгуляванні", якая першапачаткова задумвалася для нязначных злачынстваў сярод моладзі.

Амаль 3 тыс. тых, хто ўчыніў злачынствы супраць палавой недатыкальнасці, у тым ліку ў дачыненні да дзяцей, не паўсталі перад судом, паколькі прынеслі выбачэнні.

