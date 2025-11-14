3.68 BYN
Каля 172 млн перапяліных яек плануюць атрымаць да канца 2025 года на Салігорскай птушкафабрыцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да канца 2025 года на перапялінай ферме Салігорскай птушкафабрыкі плануюць атрымаць каля 172 млн яек. У планах на найбліжэйшую перспектыву - павялічыць лічбу да 200 млн.
Сёння карысны прадукт актыўна прадаецца на знешніх рынках. Пастаўкі наладжаны ў Расію, Азербайджан, Грузію, Абхазію і нават Афрыку. Экспарт прадукту складае да 43 %. У аснове такіх вынікаў інавацыйная вытворчасць перапёлак.
Перапяліныя яйкі - сапраўдная знаходка для тых, хто сочыць за сваім рацыёнам. Яны дапамагаюць умацаваць імунітэт і наладзіць абмен рэчываў. А галоўнае - падыходзяць усім: дзецям, цяжарным, пажылым. І практычна не выклікаюць алергіі.