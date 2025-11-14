Глядзець анлайнПраграма ТБ
Каля 172 млн перапяліных яек плануюць атрымаць да канца 2025 года на Салігорскай птушкафабрыцы

Да канца 2025 года на перапялінай ферме Салігорскай птушкафабрыкі плануюць атрымаць каля 172 млн яек. У планах на найбліжэйшую перспектыву - павялічыць лічбу да 200 млн.

Сёння карысны прадукт актыўна прадаецца на знешніх рынках. Пастаўкі наладжаны ў Расію, Азербайджан, Грузію, Абхазію і нават Афрыку. Экспарт прадукту складае да 43 %. У аснове такіх вынікаў інавацыйная вытворчасць перапёлак.

Перапяліныя яйкі - сапраўдная знаходка для тых, хто сочыць за сваім рацыёнам. Яны дапамагаюць умацаваць імунітэт і наладзіць абмен рэчываў. А галоўнае - падыходзяць усім: дзецям, цяжарным, пажылым. І практычна не выклікаюць алергіі.

Эканоміка