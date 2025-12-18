3.68 BYN
У аварыі ў Слонімскім раёне загінулі 4 чалавекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося 19 снежня ў Слонімскім раёне. Загінулі чатыры чалавекі, пра гэта паведаміла МУС Беларусі, піша sputnik.by.
Паводле звестак ДАІ, на закругленні аўтадарогі адбылося сутыкненне аўтамабіляў Volkswagen і Audi.
"У выніку ДТЗ загінулі чатыры чалавекі, асобы якіх высвятляюцца", - паведамілі ў МУС.
Таксама вядома, што яшчэ два чалавекі пацярпелі. Іх даставілі ў найбліжэйшую бальніцу.
Па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова на месца трагедыі выбыў начальнік галоўнага ўпраўлення ДАІ МУС Віктар Ротчанкаў.