У Інданезіі больш за 39 тыс. чалавек пацярпелі ад паводак

З-за паводак на інданезійскім востраве Ява пацярпелі больш за 39 тыс. чалавек. Выпала анамальная колькасць ападкаў. Мясцовыя рэкі выйшлі з берагоў. Затоплены вуліцы і дамы, разбурана інфраструктура.

Месцамі ўзровень вады дасягае 1,5 м. Інданезія, размешчаная ў трапічным кліматычным поясе, рэгулярна сутыкаецца з сезонам дажджоў. Звычайна ён доўжыцца з кастрычніка па красавік, аднак апошнія гады інтэнсіўнасць ападкаў павялічваецца.

