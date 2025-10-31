3.70 BYN
У Інданезіі больш за 39 тыс. чалавек пацярпелі ад паводак
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З-за паводак на інданезійскім востраве Ява пацярпелі больш за 39 тыс. чалавек. Выпала анамальная колькасць ападкаў. Мясцовыя рэкі выйшлі з берагоў. Затоплены вуліцы і дамы, разбурана інфраструктура.
Месцамі ўзровень вады дасягае 1,5 м. Інданезія, размешчаная ў трапічным кліматычным поясе, рэгулярна сутыкаецца з сезонам дажджоў. Звычайна ён доўжыцца з кастрычніка па красавік, аднак апошнія гады інтэнсіўнасць ападкаў павялічваецца.