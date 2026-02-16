Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Ленінградскай вобласці Расіі адбыўся выбух у будынку ваеннай паліцыі

У Ленінградскай вобласці Расіі адбыўся выбух у будынку ваеннай паліцыі. Інфармацыю пацвердзіў губернатар рэгіёна Аляксандр Драздзенка.

"Сілавому блоку даручана аказаць дапамогу вайскоўцам у разборы завалаў і выратаванні пацярпелых пры абвальванні будынка на тэрыторыі ваеннай часці ў Серталаве", - напісаў у тэлеграм-канале Драздзенка.

Паведамляецца аб некалькіх загінуўшых. На месцы працуюць ратавальнікі.

