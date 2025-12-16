Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Падмаскоўі ўзброены нажом падлетак напаў на дзяцей

Раніцай 16 снежня ў паліцыю падмаскоўнага Адзінцова паступіла паведамленне пра надзвычайнае здарэнне ў адной са школ: навучэнец ударыў нажом ахоўніка, распыліў газавы балончык, затым параніў 10-гадовага хлопчыка, той памёр. Паранены яшчэ два чалавекі.

На месцы здарэння працуюць следчыя і крыміналісты. Ужо вядома, што ўсё гэта ўчыніў 15-гадовы дзевяцікласнік гэтай школы. На злачынства падлетак надзеў футболку з надпісам "Нічые жыцці не важныя". Як мяркуецца, ён быў прыхільнікам дэструктыўнага моладзевага цячэння.

Дзяцей са школы эвакуіравалі, некаторыя пакінулі будынак самастойна.

Узбуджана крымінальная справа па артыкуле "Забойства".

