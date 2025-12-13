Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Польшчы аўтобус з беларусамі трапіў у ДТЗ: ёсць пацярпелыя

У нядзелю раніцай, 14 снежня, у польскім горадзе Жэшуў адбылося сур'ёзнае ДТЗ з удзелам пасажырскага аўтобуса з Беларусі.

Відавочца паведаміў, што машына праляцела цераз сярэдзіну кальцавой развязкі, затым цераз агароджу і з'ехала ў поле.

У момант здарэння ў салоне знаходзіліся 47 чалавек. Усе грамадзяне Беларусі.

14 чалавек атрымалі траўмы і ў шпіталізаваныя. Астатнім аказалі дапамогу на месцы.

Вадзіцель быў цвярозым, але мог заснуць за рулём, папярэдне паведаміла мясцовая паліцыя. Таксама ёсць інфармацыя, што аўтобус накіроўваўся ў Венгрыю.

