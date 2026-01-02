Глядзець анлайнПраграма ТБ
Зніклая ў Мурманскай вобласці беларуская турыстка не знойдзена

Зніклая ў Мурманскай вобласці беларуская турыстка пакуль не знойдзена. Пра гэта паведамілі ў пасольстве Беларусі ў Расіі. Жанчыну шукаюць ужо другія суткі.

Інцыдэнт адбыўся падчас арктычнага купання: жанчыну ў спецыяльным гідракасцюме панесла моцнай плынню ракі Тулома.

Ратавальнікі лічаць, што вада магла вынесці беларуску ў адкрытае мора. Пошукавая аперацыя ўскладняецца суровымі ўмовамі надвор'я і нізкай тэмпературай.

На месцы працуюць супрацоўнікі МНС і рэгіянальныя службы, задзейнічаны вадалазы і тэхніка.

Генконсульства Беларусі ў Санкт-Пецярбургу трымае пастаянны кантакт з мясцовымі следчымі органамі і ратавальнікамі.

