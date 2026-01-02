3.71 BYN
Зніклая ў Мурманскай вобласці беларуская турыстка не знойдзена
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зніклая ў Мурманскай вобласці беларуская турыстка пакуль не знойдзена. Пра гэта паведамілі ў пасольстве Беларусі ў Расіі. Жанчыну шукаюць ужо другія суткі.
Інцыдэнт адбыўся падчас арктычнага купання: жанчыну ў спецыяльным гідракасцюме панесла моцнай плынню ракі Тулома.
Ратавальнікі лічаць, што вада магла вынесці беларуску ў адкрытае мора. Пошукавая аперацыя ўскладняецца суровымі ўмовамі надвор'я і нізкай тэмпературай.
На месцы працуюць супрацоўнікі МНС і рэгіянальныя службы, задзейнічаны вадалазы і тэхніка.
Генконсульства Беларусі ў Санкт-Пецярбургу трымае пастаянны кантакт з мясцовымі следчымі органамі і ратавальнікамі.