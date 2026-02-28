Звыш 800 фейкавых сайтаў: сілавікі выкрылі буйную сетку махлярскіх кол-цэнтраў у Мінску

У Беларусі выкрыта самая маштабная сетка кол-цэнтраў. Геаграфія іх злачынстваў - 180 краін. Штомесячны абарот, паводле звестак праваахоўнікаў, складаў ад 600 тыс. да 2 млн долараў - усё гэта грошы падманутых інвестараў. Затрыманы 55 чалавек - ад "абзвоншчыкаў" да арганізатараў.

Гэта быў аўторак, і большасць супрацоўнікаў махлярскіх кол-цэнтраў (а гэта амаль 200 чалавек) знаходзілася на рабочых месцах. Мяркуючы па атмасферы, у якой праходзіла затрыманне, візіту старонніх людзей там ніхто не чакаў.

Супрацоўнікі ГУБАЗ і СК нанеслі візіт фігурантам 17 лютага. Офісы (4 па ўсім Мінску) штурмавалі ў адзін час, у гэтым дапамагалі байцы спецпадраздзяленняў МУС.

"Грамадзяне, якія звярталіся да гэтых рэсурсаў, запаўнялі спецыяльныя анкеты, у якіх у электронным выглядзе паведамлялі свае прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, абаненцкія нумары тэлефонаў і электронныя паштовыя скрыні", - расказаў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення лічбавага развіцця папярэдняга следства Цэнтральнага апарату СК Беларусі Сяргей Гамко.

Далей адбываліся абзвоны. У размовах з кліентамі фігуранты ніколі не называліся сваім імем. Для гэтага ў іх было вялізнае мноства псеўданімаў - у матэрыялах спраў фігуруе 1,6 тыс. розных імён.