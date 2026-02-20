Пасёлак Смілавічы - чаму радзіму мастакоў сусветнага маштабу выбіраюць месцам для жыцця

Берагуць у пасёлку культурны код і развіваюць самабытныя рамёствы, напрыклад, на адзінай у Беларусі валяльна-лямцавай фабрыцы. Смілавіцкія валёнкі саграваюць не толькі беларусаў - лакальны хіт экспартуюць далёка за межы краіны. Падарожжа па самабытных Смілавічах - у рубрыцы "Месца для жыцця" (гл. відэа).