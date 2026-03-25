Сельгасарганізацыі 19 раёнаў Мінскай вобласці пачалі сяўбу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Працягваецца актыўная праца ў палях. Сельгасарганізацыі 19 раёнаў Мінскай вобласці пачалі сяўбу. Задзейнічана амаль 6 тыс. адзінак тэхнікі.
У гаспадарцы "1 мая" Нясвіжскага раёна першымі ў глебу трапляе насенне яравога ячменю (выкарыстоўваюць айчынны сорт гэтай культуры). У планах засеяць 175 га. З гэтым спраўляецца адзін механізатар на энерганасычанай тэхніцы. Адначасова працягваецца і ўнясенне ўгнаенняў на палях з азімымі.
У сельгаспрадпрыемстве "1 мая" развіваецца і жывёлагадоўля. Тут пачалі будаўніцтва комплексу па адкорме быкоў. Гэта пілотны праект новага тыпу для АПК Мінскай вобласці.