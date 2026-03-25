Сельгасарганізацыі 19 раёнаў Мінскай вобласці пачалі сяўбу

У гаспадарцы "1 мая" Нясвіжскага раёна першымі ў глебу трапляе насенне яравога ячменю (выкарыстоўваюць айчынны сорт гэтай культуры). У планах засеяць 175 га. З гэтым спраўляецца адзін механізатар на энерганасычанай тэхніцы. Адначасова працягваецца і ўнясенне ўгнаенняў на палях з азімымі.