У Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы з'явіўся высакакласны апарат ультрагукавога даследавання
Шырокія магчымасці ў сістэме рэгіянальнай аховы здароўя: бальніцы Мінскай вобласці папаўняюцца новым дыягнастычным абсталяваннем.
Так, у Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы з'явіўся апарат ультрагукавога даследавання высокага класа. Яго размясцілі ў тэрапеўтычным корпусе.
Па сваім узроўні ён набліжаны да апарата камп'ютарнай тамаграфіі. Акрамя таго, у клініцы абноўлена і эндаскапічнае абсталяванне, якое дазваляе выконваць шырокі спектр даследаванняў.
Святлана Чарменіна, загадчыца аддзялення ўльтрагукавога даследавання Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы:
"Распазнавальнасць абсталявання выдатная, якасць дыягностыкі палепшылася ў некалькі разоў, гэта значыць мы можам хутчэй візуалізаваць ту ці іншую карцінку".
Калі казаць пра найбліжэйшую перспектыву, то ў сістэме аховы здароўя Жодзіна з'явіцца і новы апарат магнітна-рэзананснай тамаграфіі.