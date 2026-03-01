Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Мінская вобласцьМінскГомельская вобласцьГродзенская вобласцьВіцебская вобласцьМагілёўская вобласцьБрэсцкая вобласць

У Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы з'явіўся высакакласны апарат ультрагукавога даследавання

Шырокія магчымасці ў сістэме рэгіянальнай аховы здароўя: бальніцы Мінскай вобласці папаўняюцца новым дыягнастычным абсталяваннем.

Так, у Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы з'явіўся апарат ультрагукавога даследавання высокага класа. Яго размясцілі ў тэрапеўтычным корпусе.

Па сваім узроўні ён набліжаны да апарата камп'ютарнай тамаграфіі. Акрамя таго, у клініцы абноўлена і эндаскапічнае абсталяванне, якое дазваляе выконваць шырокі спектр даследаванняў.

Святлана Чарменіна, загадчыца аддзялення ўльтрагукавога даследавання Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы:

"Распазнавальнасць абсталявання выдатная, якасць дыягностыкі палепшылася ў некалькі разоў, гэта значыць мы можам хутчэй візуалізаваць ту ці іншую карцінку".

Святлана Чарменіна, загадчыца аддзялення ўльтрагукавога даследавання Жодзінскай цэнтральнай гарадской бальніцы

Калі казаць пра найбліжэйшую перспектыву, то ў сістэме аховы здароўя Жодзіна з'явіцца і новы апарат магнітна-рэзананснай тамаграфіі.

Разделы:

РэгіёныМінская вобласць