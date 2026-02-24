Глядзець анлайнПраграма ТБ
26 лютага ў Жэневе адбудзецца чарговы раўнд перамоў ЗША і Ірана

Чарговы раўнд перамоў паміж ЗША і Іранам адбудзецца 26 лютага, пішуць СМІ.

Паведамляецца, што з амерыканскага боку прымуць удзел спецпасланнік прэзідэнта ЗША Уіткаф і зяць Трампа Кушнір. Паводле слоў Уіткафа, ЗША спадзяюцца на пошук рашэння дыпламатычным шляхам.

Нагадаем, дыскусіі датычацца іранскай ядзернай праграмы. Тэгеран і Вашынгтон пры пасрэдніцтве Амана ўжо правялі 2 раўнды перамоў. Іранскую дэлегацыю ўзначальвае міністр замежных спраў Аракчы.

