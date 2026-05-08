Ад Нью-Ёрка да Тэхаса: мерапрыемствы ў гонар Дня Перамогі прайшлі ў дзесяці амерыканскіх штатах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
9 Мая адзначылі і ў ЗША. У Нью-Ёрку ў гонар Дня Перамогі прайшоў маштабны аўтапрабег. Усяго святкавання ахапілі 10 штатаў.
Хаз Аль-Дзін, старшыня Амерыканскай камуністычнай партыі (ЗША): "Гісторыя - гэта не толькі мінулае, гэта і нашы адносіны з сённяшнім днём і будучыняй. І мы, Амерыканская камуністычная партыя, займаем выразную і рашучую пазіцыю, якая спрыяе міру, братэрству і адзінству паміж амерыканскім і былымі савецкімі народамі".
Удзельнікі акцый падкрэслілі: мэта святочных мерапрыемстваў - захаванне гістарычнай памяці. У ЗША і спадчыннікаў вялікага савецкага народа ёсць агульныя старонкі гісторыі, якія немагчыма перапісаць або забыць.