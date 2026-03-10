3.73 BYN
Блакада Армузскага праліва прывядзе да высокіх цэн на харчаванне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя на Блізкім Усходзе і перакрыцце Армузскага праліва закранае многія сферы жыцця людзей па ўсім свеце. Поўная блакада прывяла да дэфіцыту энергарэсурсаў і скачку цэн на нафту, а зараз эксперты гавораць і пра рызыку голаду і рост цэн на прадукты харчавання. У справаздачы ААН адзначаюць трывожную дынаміку: штодзённы транзіт суднаў цераз Армузскі праліў з пачатку ваеннай эскалацыі ў рэгіёне скараціўся на 97 %.
Зараз група танкераў накіроўваецца ў Чырвонае мора, паведамляе Bloomberg. Гэта дазволіць Саудаўскай Аравіі адгрузіць каля 50 млн барэляў нафты, што можа істотна знізіць напружанасць на рынку энергарэсурсаў.