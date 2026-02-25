Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзярждума звярнулася да ЕС з-за планаў перадачы Кіеву ядзернай зброі

Дзярждума прыняла праект звароту да заканадаўчых органаў Францыі, ФРГ, Вялікабрытаніі, Еўрапарламента і ААН з-за планаў Парыжа і Лондана паставіць кампаненты ядзернай зброі Кіеву.

Расійскія дэпутаты лічаць такія крокі абуральным парушэннем нормаў міжнароднага права, што здольна паставіць свет на мяжу ядзернай катастрофы. Парламентарыі прапанавалі французам і англічанам пачаць расследаванне і разабрацца ў сітуацыі. Нагадаем, што Служба знешняй разведкі Расіі 24 лютага паведаміла аб планах Вялікабрытаніі і Францыі перадаць Украіне ядзерную зброю, каб кіеўскі рэжым мог палепшыць свае перагаворныя пазіцыі.

