3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Дзярждума звярнулася да ЕС з-за планаў перадачы Кіеву ядзернай зброі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзярждума прыняла праект звароту да заканадаўчых органаў Францыі, ФРГ, Вялікабрытаніі, Еўрапарламента і ААН з-за планаў Парыжа і Лондана паставіць кампаненты ядзернай зброі Кіеву.
Расійскія дэпутаты лічаць такія крокі абуральным парушэннем нормаў міжнароднага права, што здольна паставіць свет на мяжу ядзернай катастрофы. Парламентарыі прапанавалі французам і англічанам пачаць расследаванне і разабрацца ў сітуацыі. Нагадаем, што Служба знешняй разведкі Расіі 24 лютага паведаміла аб планах Вялікабрытаніі і Францыі перадаць Украіне ядзерную зброю, каб кіеўскі рэжым мог палепшыць свае перагаворныя пазіцыі.