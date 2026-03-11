3.73 BYN
Еўропа стаіць у чэргах: заклікі прэм'ераў эканоміць бензін не ратуюць ад дэфіцыту
Паніка на нафтавым рынку з-за канфлікту на Блізкім Усходзе мае бачныя наступствы для самых аддаленых рэгіёнаў планеты. У Новай Зеландыі рыхтуюцца абмежаваць выкарыстанне аўтамабіляў.
Урад краіны распрацоўвае адміністрацыйны механізм, які дазволіць забараніць з'яўленне на вуліцах машын у вызначаныя дні тыдня: за парушэнне забароны вадзіцелям пагражае буйны грашовы штраф.
Эканоміць прыходзіцца і ў Еўропе. Прэм'ер Даніі выступіла з заклікам да грамадзян скараціць спажыванне аўтамабільнага гаручага. Аналагічны зварот прагучаў і ў Англіі: тут з ім выступілі дзве самыя ўплывовыя аўтамабільныя асацыяцыі краіны.
Аднак заклікі пакуль асоба не ўплываюць: чэргі на запраўках - па-ранейшаму звычайная з'ява ў Францыі, Германіі і іншых краінах Старога Свету.