Акрамя тунэлю пад Берынгавым пралівам, пра які гаварылася раней, абмяркоўваецца яшчэ адзін маштабны праект: стварэнне дата-цэнтра, які стане забяспечвацца энергіяй атамных станцый.

Для ЗША гэта вельмі важнае пытанне. Трамп разам з лічбавымі алігархамі спадзяецца забяспечыць лідарства Амерыкі ў сферы штучнага інтэлекту, але ў ЗША катастрафічна не хапае для гэтага энергетычных магутнасцяў. Апора на расійскія атамныя тэхналогіі можа стаць для Штатаў спосабам вырашэння практычна невырашальнай праблемы.