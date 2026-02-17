Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Economist: ЗША і Расія вядуць перамовы наконт здзелкі на 12 трлн долараў

ЗША і Расія вядуць перамовы аб заключэнні эканамічных пагадненняў на суму 12 трлн долараў, піша Economist.

Акрамя тунэлю пад Берынгавым пралівам, пра які гаварылася раней, абмяркоўваецца яшчэ адзін маштабны праект: стварэнне дата-цэнтра, які стане забяспечвацца энергіяй атамных станцый.

Для ЗША гэта вельмі важнае пытанне. Трамп разам з лічбавымі алігархамі спадзяецца забяспечыць лідарства Амерыкі ў сферы штучнага інтэлекту, але ў ЗША катастрафічна не хапае для гэтага энергетычных магутнасцяў. Апора на расійскія атамныя тэхналогіі можа стаць для Штатаў спосабам вырашэння практычна невырашальнай праблемы.

Фота ТАСС

Разделы:

У свецеРасіяЗША