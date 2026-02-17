3.74 BYN
Economist: ЗША і Расія вядуць перамовы наконт здзелкі на 12 трлн долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША і Расія вядуць перамовы аб заключэнні эканамічных пагадненняў на суму 12 трлн долараў, піша Economist.
Акрамя тунэлю пад Берынгавым пралівам, пра які гаварылася раней, абмяркоўваецца яшчэ адзін маштабны праект: стварэнне дата-цэнтра, які стане забяспечвацца энергіяй атамных станцый.
Для ЗША гэта вельмі важнае пытанне. Трамп разам з лічбавымі алігархамі спадзяецца забяспечыць лідарства Амерыкі ў сферы штучнага інтэлекту, але ў ЗША катастрафічна не хапае для гэтага энергетычных магутнасцяў. Апора на расійскія атамныя тэхналогіі можа стаць для Штатаў спосабам вырашэння практычна невырашальнай праблемы.
Фота ТАСС