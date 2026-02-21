3.73 BYN
ЕС плануе замарозіць тарыфнае пагадненне з ЗША
Еўрапейскі парламент зноў плануе спыніць ратыфікацыю пагаднення ЕС - ЗША па тарыфах пасля абвяшчэння амерыканскай адміністрацыі аб павышэнні глабальных пошлін з 10 % да 15 %.
23 лютага на экстранным пасяджэнні будзе агучана ініцыятыва замарозіць працу над сцвярджэннем пагаднення да атрымання ўсебаковай прававой ацэнкі і дакладных абавязацельстваў з боку Вашынгтона.
Гэты дакумент прадугледжвае ўвядзенне 15-працэнтных мыт на еўрапейскія тавары, якія пастаўляюцца ў ЗША, і быў заключаны ў жніўні 2025 года. Гэта ўжо другая адтэрміноўка - раней рашэнне было адкладзена ў сувязі з сітуацыяй вакол Грэнландыі.
Адкладае гандлёвыя перамовы з ЗША з-за нявызначанасці і Індыя. Як пішуць СМІ, паездка індыйскай дэлегацыі ў Амерыку перанесена на пазнейшую дату. У той жа час у пачатку лютага Нью-Дэлі дабіўся часовага пагаднення, па якім Трамп знізіў мыты з 25 % да 18 %, спаслаўшыся на абяцанне Індыі адмовіцца ад закупак расійскай нафты, а таксама адмяніў дадатковую мыту ў 25