Фіца заклікаў Еўракамісію захоўваць інтарэсы ЕС
Браціслава не падтрымае новы санкцыйны пакет супраць Расіі, калі
Еўракамісія будзе "аддаваць перавагу Украіне" на шкоду інтарэсам краін Еўрасаюза. Такую заяву зрабіў славацкі прэм'ер Роберт Фіца. Ён ізноў назваў блакіроўку транзіту нафты праз трубаправод "Дружба" варожым актам з боку Зяленскага. Той дагэтуль не даў магчымасць праверыць тэхнічны стан аб'екта.
Роберт Фіца, прэм'ер-міністр Славакіі:
"Калі Еўракамісія будзе ставіць Украіну вышэй за Славакію, ёй прыйдзецца забыць аб падтрымцы 20-га пакета санкцый супраць Расійскай Федэрацыі або аб нашай гатоўнасці садзейнічаць хуткаму ўступленню Украіны ў Еўрасаюз без выканання неабходных патрабаванняў, уключаючы аднаўленне трубаправода "Дружба". Размова ідзе не толькі пра Славакію і Венгрыю, але пра ўсю Цэнтральную Еўропу. Мы б не сутыкнуліся з высокімі цэнамі на паліва, калі б не гэтая сітуацыя".
Нагадаем, Славакія ўвяла рэжым НЗ з-за спынення транзіту праз нафтаправод "Дружба".