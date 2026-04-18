3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Іран і ЗША зноў атакавалі судны адно аднаго: перамовы адкладваюцца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Блізкім Усходзе зноў абвастрэнне сітуацыі. Іран і ЗША атакавалі судны адно аднаго на фоне навін аб аднаўленні, а затым адмене перамоў.
Тэгеран абвінаваціў Штаты ў пірацтве. У Аравійскім моры амерыканскі ракетны эсмінец захапіў іранскі кантэйнеравоз, які вяртаўся з Малайзіі. Трамп заявіў: судна, якое знаходзіцца пад амерыканскімі санкцыямі, спрабавала прарваць блакаду і ігнаравала патрабаванні аб спыненні.
У адказ КСІР заявіў аб парушэнні рэжыму спынення агню і нанёс удары беспілотнікамі па амерыканскіх караблях. Кіраўнік іранскага МЗС, каменціруючы адмову ад перамоў, адзначыў: Штаты легкадумна ставяцца да пытанняў вырашэння канфлікту, а супярэчлівая пазіцыя і парушэнні ЗША рэжыму спынення агню даказваюць нядобрыя намеры Амерыкі.