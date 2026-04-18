Іран і ЗША зноў атакавалі судны адно аднаго: перамовы адкладваюцца

На Блізкім Усходзе зноў абвастрэнне сітуацыі. Іран і ЗША атакавалі судны адно аднаго на фоне навін аб аднаўленні, а затым адмене перамоў.

Тэгеран абвінаваціў Штаты ў пірацтве. У Аравійскім моры амерыканскі ракетны эсмінец захапіў іранскі кантэйнеравоз, які вяртаўся з Малайзіі. Трамп заявіў: судна, якое знаходзіцца пад амерыканскімі санкцыямі, спрабавала прарваць блакаду і ігнаравала патрабаванні аб спыненні.

У адказ КСІР заявіў аб парушэнні рэжыму спынення агню і нанёс удары беспілотнікамі па амерыканскіх караблях. Кіраўнік іранскага МЗС, каменціруючы адмову ад перамоў, адзначыў: Штаты легкадумна ставяцца да пытанняў вырашэння канфлікту, а супярэчлівая пазіцыя і парушэнні ЗША рэжыму спынення агню даказваюць нядобрыя намеры Амерыкі.

