Канфлікт ЗША і Ірана пагрузіў свет у стан турбулентнасці: па нафтагазавым рынку нанесены моцны ўдар

Аўтар:Вольга Давідовіч
Канфлікт ЗША і Ірана пагрузіў свет у стан турбулентнасці. У рэгіёне Персідскага заліва нарастае хаос: па нафтагазавым рынку нанесены моцны ўдар, перакрыццё Армузскага праліва можа прывесці да глабальнага голаду, а ўдары па АЭС "Бушэр" зрабілі яшчэ больш рэальнай перспектыву ядзернай катастрофы. І гэта толькі частка пагроз сусветнай бяспекі.
Трэці тыдзень поўнамаштабнага сутыкнення перавёў сусветную эканоміку ў рэжым "шторму". Нафта маркі Brent замацавалася вышэй за 107 долараў, але галоўная праблема сёння не ў цане барэля, а ў яго фізічнай адсутнасці на рынках. Як рэгіянальная вайна перакройвае бюджэт, і хто грэе рукі на вогнішчы, у які ператварылася сусветная лагістыка – глядзіце відэа.