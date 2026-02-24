Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Кіраўнік МЗС Венгрыі раскрытыкаваў дзеянні еўрапейскіх лідараў

Еўрапейскія лідары імкнуцца ператварыць ЕС у ваенны альянс, рыхтуюцца да зацяжной вайны з Расіяй і дзеля гэтага маюць намер прадоўжыць фінансавую падтрымку Украіны, заявіў кіраўнік МЗС Венгрыі Петэр Сіярта.

На думку дыпламата, кіраўніцтва ЕС паступальна ўскладае дадатковыя ваенныя абавязкі на членаў аб'яднання, забыўшы, што Еўрасаюз першапачаткова ствараўся для забеспячэння міру і эканамічнага росквіту на кантыненце.

Разделы:

У свецеЕўропа