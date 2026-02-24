3.74 BYN
Кіраўнік МЗС Венгрыі раскрытыкаваў дзеянні еўрапейскіх лідараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрапейскія лідары імкнуцца ператварыць ЕС у ваенны альянс, рыхтуюцца да зацяжной вайны з Расіяй і дзеля гэтага маюць намер прадоўжыць фінансавую падтрымку Украіны, заявіў кіраўнік МЗС Венгрыі Петэр Сіярта.
На думку дыпламата, кіраўніцтва ЕС паступальна ўскладае дадатковыя ваенныя абавязкі на членаў аб'яднання, забыўшы, што Еўрасаюз першапачаткова ствараўся для забеспячэння міру і эканамічнага росквіту на кантыненце.