Лёс Украіны вырашаць у Будапешце без Зяленскага і прадстаўнікоў ЕС?
Аўтар:Алег Раманаў
Галоўная палітычная падзея апошніх сутак (прынамсі, так спрабуюць паднесці заходнія СМІ) - перамовы Трампа і Зяленскага ў Белым доме. Чарговы акт спектакля атрымаўся не менш цікавым.
Вялізнай аплявухай для агрэсіўных еўрасадоўнікаў і проста сенсацыяй стала тое, што ўкраінец паехаў з Вашынгтона з пустымі рукамі.
Па факце ўсе важныя дамоўленасці абмеркавалі яшчэ напярэдадні Пуцін і Трамп па тэлефоне. І яны ж дамовіліся пра новую сустрэчу.
Як вынік - Зяленскаму не дастаўся нават суцяшальны прыз. Так і паляцеў ні з чым (глядзіце відэа).