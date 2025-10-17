Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Нацбібліятэцы Беларусі выбралі намінантаў на прэмію Саюзнай дзяржавы па літаратуры і мастацтве

Мінск стаў пляцоўкай для культурнага дыялогу. Пад дахам беларускага "алмаза ведаў" сабраўся выніковы экспертны савет па прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва.

Першае пасяджэнне адбылося ў Маскве ў чэрвені. Камісія атрымала дзясяткі прац з розных рэгіёнаў краін-суседак. У фінал выйшлі 5 праектаў. Сярод іх выстава, літаратурны твор, праект у сферы адукацыі, музычна-фестывальная праграма. Сярод лепшых 17 кастрычніка камісіі трэба было вызначыць трох намінантаў.

Ушаноўваць лаўрэатаў прэміі будуць на сцэне Летняга амфітэатра Віцебска.

КультураЛітаратураГрамадства