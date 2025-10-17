3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Да Тыдня бацькоўскай любові далучыўся Беларускі саюз жанчын
Падтрымка мацярынства і бацькоўства - наш нацыянальны прыярытэт, а сямейная палітыка - аснова дабрабыту грамадства і фундамент дзяржавы!
Да Тыдня бацькоўскай любові далучыўся Беларускі саюз жанчын. Пад іх патранатам у Белдзяржцырку арганізавалі паказ для выхаванцаў дзіцячых сацыяльных устаноў.
Той самы рэдкі выпадак, калі казка становіцца быллю! Гэты дзень удзельнікі акцыі запомняць надоўга! Прыехалі ў Мінск, паабедалі ў цэнтры сталіцы, зрабілі здымкі на пляцоўцы фотазоны і атрымалі сваю порцыю папкорна. Важная частка дня - самая відовішчная - паказ Казанскага дзяржаўнага цырка. Чаканні былі ў кожнага свае!
Казань і Мінск - гарады-пабрацімы, і артысты прыязджаюць сюды з асаблівай радасцю. Гэтым разам прывезлі праграму пра любоў да татарскага народа і яго вытокаў.
У рамках Тыдня бацькоўскай любові ў Белдзяржцырку сабралося больш за сотню дзяцей з Гродзенскай і Брэсцкай абласцей. Гэта выхаванцы сацыяльна-педагагічных цэнтраў, дамоў сямейнага тыпу і іншых сацыяльных устаноў. На гэтым, гавораць арганізатары, сюрпрызы не сканчаюцца.