Падтрымка мацярынства і бацькоўства - наш нацыянальны прыярытэт, а сямейная палітыка - аснова дабрабыту грамадства і фундамент дзяржавы!

Да Тыдня бацькоўскай любові далучыўся Беларускі саюз жанчын. Пад іх патранатам у Белдзяржцырку арганізавалі паказ для выхаванцаў дзіцячых сацыяльных устаноў.