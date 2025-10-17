Глядзець анлайнПраграма ТБ
Трамп, Зяленскі і ракеты, якіх не здарылася, - што пішуць СМІ аб сустрэчы ў Белым доме

Замежная прэса актыўна абмяркоўвае сустрэчу прэзідэнта ЗША з Зяленскім у Белым доме. Асаблівую ўвагу журналісты звяртаюць на пазіцыю амерыканскага лідара па пастаўцы ракет Tomahawk.

Пасля перамоў, паводле даных украінскіх СМІ, Зяленскі адразу пачаў тэлефонную размову з еўрапейскімі лідарамі. Хто іменна падключыўся да званка, не ўдакладняецца. Але вядома, што прэм'ер Вялікабрытаніі прапанаваў стварыць праект мірнага дагавора па Украіне, аналагічны амерыканскаму плану па ўрэгуляванні ў сектары Газа (падрабязнасці ў відэа).

