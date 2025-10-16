У Беларусі аб'ём вытворчасці фармпрадукцыі ў 2024-м склаў амаль 2,5 млрд рублёў

За апошнія 5 гадоў беларускія вытворцы асвоілі выпуск больш чым 390 найменняў запатрабаваных лекавых сродкаў, у тым ліку інавацыйных прэпаратаў. Гадавы аб'ём вытворчасці фармпрадукцыі па выніках 2024 года ў Беларусі склаў амаль 2,5 млрд беларускіх рублёў. У 2026 годзе плануецца перавысіць парог 3 млрд беларускіх рублёў.

На дадзены момант прадпрыемства "Белмедпрэпараты" рэалізуе два інвестыцыйныя праекты. Першы - гэта запуск новай аўтаматызаванай вытворчасці проціпухлінных прэпаратаў у форме ліяфільна высушаных парашкоў, канцэнтратаў і раствораў. Другі - арганізацыя выпуску кропель для вачэй у палімернай упакоўцы.