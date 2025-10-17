3.73 BYN
Да флэшмобу "Дай лесу новае жыццё!" далучыліся ўсе гарады Беларусі
Усёй краінай адраджаем наша агульнае багацце. Агульнанацыянальны флэшмоб "Дай лесу новае жыццё!" падхапілі ўсе гарады, вобласці і раёны Беларусі.
18 кастрычніка, нягледзячы на капрызы надвор'я, працоўны дэсант працуе ў кожным кутку рэспублікі.
Па ўсёй краіне ідзе маштабная акцыя
Гэтыя людзі поўныя жадання пакінуць свой след. Не лічбавы, а жывы, у выглядзе дрэва. Так, у Лагойскім раёне трэба будзе засадзіць іглічным лесам вялікае поле. Гэта той момант, калі кожны зможа стаць часткай чагосьці вялікага і маштабнага.
Пасадка лесу - гэта ў першую чаргу аднаўленне экасістэмы. Лясы - гэта дом для тысяч відаў раслін, жывёл і грыбоў. Высечка, пажары і хваробы парушаюць гэты баланс. Штогадовая пасадка дапамагае аднавіць біяразнастайнасць і захаваць прыродныя ланцужкі.
Гэта таксама барацьба са змяненнем клімату. Дрэвы паглынаюць вуглякіслы газ і вылучаюць кісларод. Адзін сталы дуб, напрыклад, можа за год паглынуць да 20 кг вуглякіслага газу. Чым больш дрэў, тым чысцейшае паветра і больш стабільны клімат. Гэта таксама абарона водных рэсурсаў і глебы. Карані дрэў умацоўваюць глебу, прадухіляюць эрозію і апоўзні, а таксама спрыяюць утрыманню вільгаці. Гэта асабліва важна ў рэгіёнах з засушлівым кліматам або інтэнсіўнай сельскай гаспадаркай.
Да акцыі далучаюцца многія ведамствы і міністэрствы, паказваючы сваёй працай, наколькі гэта важна для краіны. На адным з участкаў працуе працоўны дэсант Міністэрства юстыцыі.
Напярэдадні дрэвы саджалі прадстаўнікі СК на тэрыторыі Ратамскага лясніцтва, уносячы свой уклад у лесаўзнаўленне.
Высаджваюць дрэвы і для кампенсацыі шкоды ад высечкі і пажараў. Лес - аднаўляльны рэсурс, які выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, вытворчасці паперы, мэблі і многім іншым. Таксама гэта выхаванне экалагічнай культуры.
Калі людзі самі саджаюць дрэвы, асабліва дзеці, яны пачынаюць інакш ставіцца да прыроды. Гэта фарміруе адказнае пакаленне, якое не выкіне смецце ў лесе і не падпаліць сухую траву.
Таксама лес - гэта эстэтыка і здароўе. Ён зніжае ўзровень шуму, пылу, паляпшае мікраклімат і нават уплывае на псіхаэмацыйны стан. Леснікі падкрэслілі, што такі занятак выдатна спраўляецца з восеньскай хандрой.