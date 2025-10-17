Да флэшмобу "Дай лесу новае жыццё!" далучыліся ўсе гарады Беларусі

Гэтыя людзі поўныя жадання пакінуць свой след. Не лічбавы, а жывы, у выглядзе дрэва. Так, у Лагойскім раёне трэба будзе засадзіць іглічным лесам вялікае поле. Гэта той момант, калі кожны зможа стаць часткай чагосьці вялікага і маштабнага.