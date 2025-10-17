Глядзець анлайнПраграма ТБ
21 млн дрэў плануецца высадзіць за час агульнанацыянальнай акцыі "Дай лесу новае жыццё"

На працягу тыдня беларусы дапамагалі з абнаўленнем старога лесу і аднаўленнем пашкоджаных тэрыторый. Вялікі ўклад уносяць добраахвотнікі, у тым ліку прадстаўнікі дзяржорганаў.

Інструктаж праведзены, інвентар атрыманы, можна і да працы прыступіць. Такі нязвыклы распарадак дня сёння ў працоўнага дэсанта Белстата. У руках - замест калькулятараў і справаздач саджанцы і меч Калесава.

Уменне статыстыкаў хутка лічыць спатрэбілася. За гадзіну гектар Пухавіцкай зямлі папоўніўся 6 тыс. маладымі саджанцамі (глядзіце відэа).

