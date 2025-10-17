Еўрапейскія СМІ поўныя песімізму ў ацэнках сустрэчы Трампа з Зяленскім

Галоўнай палітычнай падзеяй планеты застаецца сустрэча Дональда Трампа з Зяленскім. Для ўкраінца яна скончылася адступленнем па шэрагу важных кірункаў. Фактычна спынены ўсе праграмы ваеннай дапамогі Кіеву. Гэтаму спрыяе ўжо не толькі асабістая пазіцыя Трампа, але і шатдаўн, які спыніў у Штатах практычна ўсе бюджэтныя фінансавыя патокі. У дадатак амерыканскі лідар падчас сустрэчы з Зяленскім, здаецца, прама адмовіў яму ў перадачы дальнабойных ракет "Тамагаўк". Гаспадар Белага дома заявіў, што армія яго краіны з'яўляецца наймацнейшай, але менавіта таму, што не раздае зброю направа і налева.