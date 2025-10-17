3.73 BYN
Еўрапейскія СМІ поўныя песімізму ў ацэнках сустрэчы Трампа з Зяленскім
Галоўнай палітычнай падзеяй планеты застаецца сустрэча Дональда Трампа з Зяленскім. Для ўкраінца яна скончылася адступленнем па шэрагу важных кірункаў. Фактычна спынены ўсе праграмы ваеннай дапамогі Кіеву. Гэтаму спрыяе ўжо не толькі асабістая пазіцыя Трампа, але і шатдаўн, які спыніў у Штатах практычна ўсе бюджэтныя фінансавыя патокі. У дадатак амерыканскі лідар падчас сустрэчы з Зяленскім, здаецца, прама адмовіў яму ў перадачы дальнабойных ракет "Тамагаўк". Гаспадар Белага дома заявіў, што армія яго краіны з'яўляецца наймацнейшай, але менавіта таму, што не раздае зброю направа і налева.
Еўрапейскія СМІ ацэньваюць вынікі сустрэчы панічна. Іспанская El Paіs назвала гэтыя вынікі "палітычным кашмарам". Нямецкая Zeit адзначае, што Трамп плануе завяршыць вайну на Украіне без усякіх "Тамагаўкаў". Адзіным дасягненнем Зяленскага газета лічыць тое, што яму дазволілі пераначаваць ва ўрадавай рэзідэнцыі, а не выставілі за парог, як у красавіку. А выданне Welt з журботнасцю піша, што сустрэча прайшла зусім не так цяпло, як хацелася б еўрапейцам.