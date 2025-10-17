Глядзець анлайнПраграма ТБ
ДАІ Мінскай вобласці правярае наяўнасць флікераў у пешаходаў у цёмны час сутак

З прыходам восені светлавы дзень скарачаецца, пагаршаюцца ўмовы надвор’я. Пешаходам і ўладальнікам сродкаў персанальнай мабільнасці трэба выкарыстаць флікеры, а вадзіцелям аўтамабіляў быць вельмі ўважлівымі на дарозе.

Каб знізіць колькасць ДТЗ, інспектары ДАІ Мінскай вобласці дбайна правяраюць наяўнасць на вопратцы святлоадбівальнікаў у цёмны час сутак, а таксама праводзяць гутаркі з вадзіцелямі і пешаходамі.

Флікер дапамагае заўважыць чалавека на дарозе з адлегласці да 400 м. За гэты час у вадзіцеля ёсць магчымасць спыніць аўто.

