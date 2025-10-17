Стаў вядомы кошт білетаў і дэталі цырымоніі адкрыцця зімовых Алімпійскіх гульняў - 2026

Самы танны білет на Цырымонію адкрыцця зімовых Гульняў у Мілане і Корціна-д’Ампеца будзе каштаваць 260 еўра. За самы дарагі квіток прыйдзецца выкласці 2 тыс. еўра.

На мультыспартыўным форуме ў лютым 2026 года ўпершыню ў гісторыі запаляць два алімпійскія агні. Першы - у італьянскай сталіцы, а другі - у гарах.