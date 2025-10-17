3.73 BYN
Удары ўглыб Расіі і сустрэча ў Будапешце - што сказаў Трамп Зяленскаму
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп трэці раз правёў сустрэчу з Уладзімірам Зяленскім у Белым доме, піша ТАСС.
Асноўныя заявы амерыканскага лідара
• Трамп выказаў упэўненасць у тым, што працэс па ўрэгуляванні ва Украіне ідзе нармальна. Пры гэтым ён лічыць, што канфлікт удасца ўрэгуляваць.
• Прэзідэнт ЗША заявіў, што ўдары ўглыб РФ - гэта эскалацыя, але ён абмяркуе гэтае пытанне з Зяленскім.
• Амерыканскі лідар паведаміў, што абмяркуе з Зяленскім магчымасць паставак Украіне ракет Tomahawk.
• Прэзідэнт ЗША ўказаў, што Вашынгтону самому патрэбныя ракеты Tomahawk і некаторыя іншыя ўзбраенні, якія пастаўляюцца Кіеву.
• Трамп выказаў упэўненасць у тым, што расійскі лідар Уладзімір Пуцін хоча завяршэння канфлікту ва Украіне.
• Расійска-амерыканская сустрэча на вышэйшым узроўні ў Будапешце можа быць падвойнай, заявіў амерыканскі лідар, растлумачыўшы, што можа быць кантакт з Зяленскім. Ён дадаў, што "Зяленскі будзе на сувязі", але не ўдакладніў, хто і з кім будзе кантактаваць.
• ЗША зацікаўлены ў набыцці БПЛА ва Украіны, сказаў Трамп.
• Прэзідэнт ЗША заявіў, што планы яго сустрэчы з Сі Цзіньпінам на палях саміту АТЭС у Паўднёвай Карэі ў найбліжэйшыя некалькі тыдняў застаюцца ў сіле.
Аб папярэдніх сустрэчах
• Гэта трэцяя сустрэча ў Белым доме і пятая паміж лідарамі з тых часоў, як Трамп вярнуўся на пасаду прэзідэнта ў студзені.
• Першая скончылася гучным скандалам, у выніку якога Зяленскага выгналі з будынка.