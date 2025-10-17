Глядзець анлайнПраграма ТБ
Удары ўглыб Расіі і сустрэча ў Будапешце - што сказаў Трамп Зяленскаму

Выява

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп трэці раз правёў сустрэчу з Уладзімірам Зяленскім у Белым доме, піша ТАСС.

Асноўныя заявы амерыканскага лідара

• Трамп выказаў упэўненасць у тым, што працэс па ўрэгуляванні ва Украіне ідзе нармальна. Пры гэтым ён лічыць, што канфлікт удасца ўрэгуляваць.

• Прэзідэнт ЗША заявіў, што ўдары ўглыб РФ - гэта эскалацыя, але ён абмяркуе гэтае пытанне з Зяленскім.

• Амерыканскі лідар паведаміў, што абмяркуе з Зяленскім магчымасць паставак Украіне ракет Tomahawk.

• Прэзідэнт ЗША ўказаў, што Вашынгтону самому патрэбныя ракеты Tomahawk і некаторыя іншыя ўзбраенні, якія пастаўляюцца Кіеву.

• Трамп выказаў упэўненасць у тым, што расійскі лідар Уладзімір Пуцін хоча завяршэння канфлікту ва Украіне.

• Расійска-амерыканская сустрэча на вышэйшым узроўні ў Будапешце можа быць падвойнай, заявіў амерыканскі лідар, растлумачыўшы, што можа быць кантакт з Зяленскім. Ён дадаў, што "Зяленскі будзе на сувязі", але не ўдакладніў, хто і з кім будзе кантактаваць.

• ЗША зацікаўлены ў набыцці БПЛА ва Украіны, сказаў Трамп.

• Прэзідэнт ЗША заявіў, што планы яго сустрэчы з Сі Цзіньпінам на палях саміту АТЭС у Паўднёвай Карэі ў найбліжэйшыя некалькі тыдняў застаюцца ў сіле.

Аб папярэдніх сустрэчах

• Гэта трэцяя сустрэча ў Белым доме і пятая паміж лідарамі з тых часоў, як Трамп вярнуўся на пасаду прэзідэнта ў студзені.

• Першая скончылася гучным скандалам, у выніку якога Зяленскага выгналі з будынка.

